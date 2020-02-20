محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف آخر تطورات الحادث

(المستقلة) – منى شعلان/ أعلنت المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة الشاب السوري محمد الموسى، الشهير إعلاميا بقتيل فيلا نانسى عجرم، انتهاء لجنة الأطباء الشرعيين من إعادة معاينة جثة القتيل ، وأنها بصدد وضع تقريرها النهائي لتسليمه للقضاء اللبناني.

وكتبت بيطار ، فى تغريدة لها قائلة:”لجنة الأطباء الشرعيين عاينت الجثة ونفذت مهمتها وهي بصدد تنظيم تقريرها لتسليمه الى القضاء اللبناني المختص”.

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أثارت النجمة اللبنانية نانسى عجرم الجدل أمس بعد احتفالها بعيد ميلاد صديقها الإعلامي “إيلى أبو نجم”، والذى أثارت صورته معها ومع زوجها من قبل الشكوك حول علاقتهما بقتيل منزلها بسبب التشابه الكبير بينهما، بعدما نشرت عجرم ، مجموعة فيديوهات لاحتفالها بعيد ميلاده عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، معلقة عليها: “مش كل يوم الله بيهدينا رفيق وانت أحلى رفيق”.

وهو الأمر الذى اعتبره البعض ، ردا من الفنانة اللبنانية نانسى عجرم ، على انتشار شائعة التشابه بين إيلي والشاب المقتول، وأنها تحاول إنهاء تلك الشائعات التى تدين زوجها.