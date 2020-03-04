محامية قتيل فيلا نانسي: أخيرا انتهت رحلة المعاناة

المستقلة /أعلنت ريهاب البيطار، محامية قتيل فيلا نانسي عجرم، تفاصيل وتطورات جديدة حول القضية المتهم بها زوج الفنانة اللبنانية، فادي الهاشم.

وكشفت البيطار عبر موقع “فيسبوك”، انتهاء إجراءات استخراج شهادة وفاة الشاب السوري محمد الموسى قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم.

وكتبت البيطار: “وأخيرا انتهت رحلة المعاناة الطويلة لإجراءات شهادة الوفاة”.

وبعد ساعة من إعلان البيطار، استخراج شهادة الوفاة، كتبت “بلغني أن الهلال الأحمر السوري رفض نقل الجثمان من الحدود اللبنانية السورية بحجة عدم الاختصاص، فإن كان الخبر غير صحيح يرجى التواصل معي لنفي الأمر وإتمام نقل الجثمان”.

يشار إلى أن المحامية، البيطار قالت إن “قاضي التحقيقات وضع جميع حيثيات القضية تحت السرية التامة”، مؤكدة أن “تقرير الطب الشرعي واضح وصريح وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورات جديدة سيتم الإعلان عنها في وقتها”.

وأضافت عبر فيديو نشرته على حسابها عبر موقع “تويتر”: “أريد أن أؤكد للجميع تمسكنا بالقضية كاملة أنا وطاقم لجنة الدفاع رغم تعرضنا لتهديدات وضغوط كثيرة، وذلك حتى نصل لحق المغدور”.

وتابعت بأنه “سيتم الانتهاء من شهادة وفاة القتيل خلال يومين حيث سيتم إرسال جثته داخل سيارة إسعاف إلى سوريا، وسيكون في انتظاره لجنة طبية سورية”.

وكانت ريهاب البيطار قد تقدمت بطلب لتشكيل لجنة من كبار الأطباء الشرعيين بمرافقة طبيب سوري لفحص جثة القتيل محمد الموسى.

وغردت عبر حسابها قائلة “تم موافقة قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان على تسليم الجثة بناء على طلبنا وبعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن، بحيث أنجزت اللجنة الطبية تقريرها بعد الكشف على الجثة وسلمته إلى دائرة قاضي التحقيق”.