محاكم التحقيق العراقية تتخذ القرارات المناسبة لتقليل عدد الموقوفين

( المستقلة)… أعلن مجلس القضاء الأعلى أن محاكم التحقيق اتخذت القرارات المناسبة لتقليل عدد الموقوفين.

وقال المركز الاعلامي في المجلس في بيان له تلقته ( المستقلة).. إن “محاكم التحقيق المختصة وعملاً بتوجيهاتمجلس القضاء الاعلى بخصوص الدوام الاستثنائي اثناء فترة الحظر وبغية الحد من مخاطر انتشار فايروس كورونافقد اطلقت سراح (1636) موقوفا على ذمة التحقيق بجرائم مختلفة بكفالة “.

وأضاف البيان “كما قررت الافراج عن (472) موقوفا لعدم كفاية الادلة بحقهم اضافة الى اطلاق سراح بكفالة (1568)مخالفا لحظر التجوال“.( النهاية)