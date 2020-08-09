محافظ واسط : هناك جهات سياسية لاتريد الاستقرار للمحافظة

(المستقلة)…اتهم محافظ واسط محمد جميل المياحي جهات سياسية لم يسمها تعمل على عدم الاستقرار في المحافظة لمصالح انتخابية .

وقال المياحي في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد ان “واسط خسرت الكثير من الموارد المالية نتيجة توقف انجاز المشاريع خلال الفترة الماضية التي شهدت انطلاق التظاهرات المطالبة بإصلاح العملية السياسية في البلد، مبينا أن هناك جهات سياسية تعمل على عدم عودة الاستقرار للمحافظة من خلال دفع بعض المتواجدين في ساحات التظاهر إلى إغلاق الدوائر الحكومية وتعطيل مصالح المواطنين.

واضاف ” سنعمل على إجراء العديد من التعديلات الإدارية في المناصب الحكومية داخل الدوائر بعيدا عن المحاصصة السياسية لأي جهة حزبية قد تستغلها في الانتخابات المقبلة “.(النهاية)