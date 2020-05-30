محافظ واسط : الايام القادمة ستكون صعبة جداً

المستقلة ..اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، السبت، ان الايام القادمة ستكون صعبة جداً، مبيناً ان فيروس كورونا موجود في كل المناطق.

وقال المياحي في بيان تلقته “المستقلة” إن “عددٍ الحالات الموجبة والراقدة حاليا ٦٥ في مستشفى العزل، لا أريد مزيدا من الاصابات تدخل الى ردهات العزل كل واحد منكم ربما سيتعرض للإصابة اذا لم نتعاون لعبور تلك الازمة”.

وأضاف ان “الذين ينشرون الاشاعات بأن كورونا كذبة سياسية من يقف خلفهم والذين يشجعون على التجمعات وكسر الحظر وعدم أحترام التعليمات الصحية ماهي غايتهم”.

وتابع “علينا أن نقول لكم الحقيقة، الايام القادمة ستكون صعبة جدا المعلومات المؤكدة ان الوباء موجود في كل مناطق المحافظة كذلك المحافظات الأخرى، هناك حالات مصابة لكن اكيد انها غير مكتشفة”.

واكمل “ادعوكم بصدق وبمسؤولية عالية الى تشكيل لجان شعبية توعوية تساعد الاجهزة الصحية وان تساهم تلك اللجان بمساعدة فرق خلية الازمة بتوعية الناس ومنع التجمعات وكلا حسب منطقته”.

واتم “سادة وأمراء وشيوخ ومثقفي وناشطي واسط، محافظتكم بحاجة لكم لا تجعلوا الوباء ينتشر في كل البيوت بسبب جهل وسوء تصرف من لا يريدون الخير لكم ولواسط”.