محافظ نينوى : وجود خطة لدعم القطاع الصناعي وتنمية الواقع الاقتصادي بالمحافظة

( المستقلة ) اكد محافظ نينوى منصور المرعيد وجود خطة من قبل الحكومة المحلية في نينوى لدعم القطاع الصناعي بعد الاضرار التي لحقت بالعديد من المصانع سواء في القطاع الخاص او العام وهو ما تسبب في تغييب هذا القطاع المهم والحيوي في دعم اقتصاد المحافظة .

وقال المحافظ خلال لقائه عددا من الصناعيين بحضور عدد من اعضاء البرلمان: ان المرحلة المقبلة ستشهد دعما كبيرا للقطاع الصناعي لتنمية الواقع الاقتصاد الذي شهد تراجعا كبيرا بسبب الظروف التي مرت بها بعض من مدن المحافظة .

واشار المرعيد الى ان خلق بيئة مناسبة لدعم الصناعة في المحافظة ستكون من ضمن اوليات المرحلة المقبلة عبر توفير التيار الكهربائي للمؤسسات الصناعية اضافة الى توفير تسهيلات مالية للصناعيين وحماية المنتج المحلي وتشجيع الاستثمارات الصناعية مع وجود ارادة وجدية في معالجة كافة المعوقات التي تقف امام العملية الصناعية .

ولفت المحافظ الى ان اية عملية تنمية تغيب الجانب الصناعي فيها هي عملية “فارغة” لن تنجح في تحقيق مساعيها كون الصناعة إحدى اهم مصادر التنمية التي بامكانها تشغيل الأيادي العاملة وتوفير سيولة نقدية وهو ما تسعى اليه ادارة المحافظة لتهيئة البيئة التنموية اللازمة والخدمات الاساسية للنشاط الصناعي بما فيها المدن الصناعية والخدمات المختلفة.