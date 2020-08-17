محافظ نينوى : شرعنا باعمار 1500 منزل مهدم في منطقة السرجخانة

المستقلة … شرعت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، باعمار 1500 منزل مهدم في منطقة السرجخانة .

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان اطلعت عليه المستقلة اليوم الاثنين ، إن “الملاكات الهندسية والفنية في مديريتي بلدية نينوى والبلديات شرعت باعمار 1500 منزل مهدم ابان سيطرة عصابات داعش الارهابية في منطقة السرجخانة”.

وأضاف الجبوري، أنها “تنفذ من مبالغ صندوق اعمار محافظة نينوى للمناطق المتضررة، منوها بانها ضمن الدفعة الرابعة لاعمار المنازل المتضررة”.