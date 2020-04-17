محافظ ميسان يوعز بتغيير منتسبي سيطرة على الغربي

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اوعز محافظ ميسان ورئيس خلية الأزمة علي دواي، الجمعة، بتغيير منتسبي سيطرة علي الغربي المدخل الرئيسي لمحافظة ميسان

وقال بيان مكتب المحافظ ان القرار جاء بعد قيام المحافظ بجولة تفقدية للسيطرات الخارجية ، بسبب عدم تنفيذ منتسبي السيطرة لقرارات خلية الأزمة القاضي بمنع دخول وخروج الأشخاص من المحافظة من غير الاستثناءات الواردة بشكل رسمي وقانوني .

واكد البيان أن على الجميع العمل بوتيرة عالية والتزام تام لمواجهة فيروس كورونا والحد من الإصابات المحتملة لا سامح الله .

وحث الأجهزة الأمنية والصحية على اليقظة والحذر وبذل المزيد من الجهود للمحافظة على استقرار الوضع الأمني والصحي خدمة وحماية لأبناء المحافظة.