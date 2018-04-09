محافظ ميسان يوزع 85 وحدة سكنية على العوائل المتعففة في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/…وزع محافط ميسان، الاثنين، (85) وحدة سكنية مسبقة الصنع على العوائل الفقيرة المتعففة التي يسكن اغلبهم العشوائيات.

وقال بيان عن مكتب دواي ان المحافظ وزع 85 وحدة سكنية على شكل كرفانات للعوائل الفقيرة المتعففة وذي الاحتيجات الخاصة وشرائح اخرى في المحافظة.

واوضح ان هذة الوحدات جهزت سابقاً عن طريق المنظمة الدولية للمستوطنات البشرية (UN–HABITAT) إلى مجمع عيون ميسان للنازحين وتتوفر فيها كافة الخدمات من صرف صحي وماء وكهرباء ومدارس وخدمات اخرى

واشار البيان الى ان هذة الوحدات اصبحت خالية من ساكنيها وذلك بعد عودة النازحين إلى مناطق سكناهم المحررة.

وذكر ان دواي وجه تشكيل لجنة مختصة للغرض المذكور وزيارة العوائل والاطلاع ميدانيا على احوالهم المعيشية والسكنية والصحية، منوها الى ان ذلك يعد من الحلول الآنية لحين اكمال الوحدات السكنية المخصصة للفقراء والتي توقف العمل بها بسبب الأزمة المالية .