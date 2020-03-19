محافظ ميسان يوجه بمحاسبة التجار المخالفين بأجراءت قانونية صارمة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..وجة محافظ ميسان، علي دواي، الخميس، بإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق البائعين والتجار المخالفين المتلاعبين بالأسعار

وقال مكتب دواي ان المحافظ اطلع شخصيا على عمل علوة الفواكة والخضروات في ميسان وحذر البائعين والتجار من “عدم لالتزام بالأسعار المعلنة ورفع أسعار الفواكه والخضراوات” في وقت وظروف استثانية يمر بها البلد موجهاً خلية الازمة الى مراقبة وتنفيذ قرارات خلية الازمة في المحافظة”.

ونقل البيان عن دواي تأكيده بـ”إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين”، داعياً ” شرطة المحافظة بـ”التنسيق مع شرطة المحافظات لغرض تسهيل دخول المواد الغذائية” حتى لا تحصل هنالك شحة

وطمأن دواي المواطنين بأن إجراءات الحظر تستثني عجلات المواد الغذائية والمنتجات النفطية