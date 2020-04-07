محافظ ميسان يوجه بفرز أراضي سكنية لموظفي الصحة والداخلية وعمال التنظيف

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..وجه محافظ ميسان علي دواي، الثلاثاء، مديرية بلديات ميسان ومديرية بلدية العمارة بفرز قطع اراضي سكنية وتوزيعها لمستحقيها.

وقال دواي عند زيارته دائرة صحة ميسان وقيادة الشرطة برفقة مدير بلديات ميسان ومدير بلدية العمارة “وجهنا بلديات ميسان والعمارة بفرز وتوزيع قطع اراضي سكنية لمنتسبي الصحة والأجهزة الأمنية ومديرية مرور ميسان ومديرية الدفاع المدني وعمال التنظيفات.”

واوضح “ان التوزيع سيكون بحسب الاستحقاق والأولوية من الذين ساهموا بشكل فاعل ومباشر في مواجهة الظرف الوبائي الراهن واستناداً للقرارات والتعليمات النافذة”.

وأوعز دواي إلى مديرية بلديات ميسان ومديرية بلدية العمارة باستكمال الإجراءات الخاصة بالأراضي لتتم المباشرة بالتخصيص في الأيام القادمة كوجبة أولى..