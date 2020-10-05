محافظ ميسان يوجه بتوفير 40 حافلة لنقل الزوار الى كربلاء مجانا

المستقلة /علي قاسم الكعبي/ ..وجه محافظ ميسان علي دواي مساء الاثنين بتوفير عجلات لنقل الزوار الى كربلاء للمشاركة بزيارة الأربعين

وقال بيان مكتب المحافظ ان العجلات ستنطلق يوم غد الثلاثاء ٢٠٢٠/١٠/٦ وذلك لأداء زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) ، لافتا الى ان مكان التجمع والانطلاق سيكون قرب دار ضيافة ديوان المحافظة الساعة الثانية عشر ظهراً .

واوضح أن تسيير العجلات يتم وفق خطة تتضمن التنسيق مع الاجهزة الامنية والدوائر الخدمية لتقديم الدعم والإسناد وتأمين انسيابية حركة العجلات وتوفير الوقود لها وتأمين كميات من المواد الغذائية والوقائية للزائرين ومواكب الخدمة وكذلك تأمين العجلات للعودة بالزوار بعد انتهاء مراسيم الزيارة الاربعينية.