محافظ ميسان يوجه بتحديد سعر الامبير٢٠٠٠دينار

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..وجه محافظ ميسان ورئيس خلية الازمة علي دواي عند ترأسه اجتماع الخلية التاسع،اليوم الخميس، بتخفيض سعر الامبير من المولدات الأهلية مراعاة للظروف الراهنة.

وقال بيان عن مكتب دواي ان المحافظ وجه الوحدات الإدارية بتحديد سعر الأمبير الواحد للمولدات بمبلغ (2000) دينار لمراعاة الظرف الراهن مع “تم تمديد حظر التجوال واستمرار تعطيل الدوام لمدة أسبوع تبدأ من الساعة ١٢ ليل يوم الجمعة ولغاية الخميس الساعة ١٢ من ليل الخميس”.

واشار البيان الى استثناء الأجهزة الأمنية والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدماتها الأساسية للمواطنين والمستشفيات ووسائل الإعلام المرخصة وحركة صهاريج المشتقات النفطية وعجلات اسطوانات الغاز (المجازين رسمياً) والصيدليات العاملة في المناطق السكنية وحركة البضائع والمواد الغذائية والعجلات الخاصة بنقل الموظفين العاملين في الحقول النفطية المرخصة . وكل من صدر له استثناء رسمي بموجب موافقة من خلية الأزمة .

وشدد على ضرورة تكثيف الرسائل الإعلامية في التوعية بأساليب الوقاية والتحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض.

ونقل البيان عن المحافظ توجيهه بالاستمرار بحملات التعقيم والتعفير لكافة مناطق المحافظة.وضرورة متابعة أسعار المواد الغذائية والفواكه والخضر التي تباع إلى المواطنين .

وأكد الاستمرار بتوزيع السلة الغذائية والصحية على العوائل المتعففة .

ودعا البيان أبناء المحافظة للتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ الإجراءات الصادرة من خلية الأزمة وإتباع أقصى درجات الوقاية الصحية بما في ذلك تجنب حضور التجمعات وتطبيق فرض حظر التجوال حفاظاً على حياة الجميع.