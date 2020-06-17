محافظ ميسان يوجة بشراء جهاز PCR أضافي لتشخيص كورونا

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. وجه محافظ ميسان علي دواي، الأربعاء، بشراء اجهزة فحص اخرى دعما للقطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا

قال بيان عن مكتب المحافظ أن دواي وجه بشراء جهاز PCR أضافي لتشخيص الفيروس وجهاز استخلاص المادة الوراثية الاوتماتيك و (10,000) كت ورابت كت لفحص الـ PCR وفحص الاستخلاص والفحص السريع وأدوية وأجهزة تنفس ومستلزمات أخرى. مؤكدا بأنه سيتم شراء الاجهزة الأسبوع المقبل.

واوضح البيان ان ذلك جاء بعد زيارة المحافظ الى دائرة صحة ميسان ولقائة بمديرها العام الدكتور علي محمود العلاق لمتابعة الواقع الصحي وآخر المستجدات لفيروس كورونا والإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة.

واوضح ان دواي اطلع على مستوى تقديم الرعاية الصحية والطبية والعلاجية للمصابين والملامسين في ردهات العزل والحجر الصحي، موجها بتخصيص مبلغ مالي من تخصيصات المحافظة التشغيلية سيتم من خلاله شراء عدد من الأجهزة الخاصة بجائحة فيروس كورونا

البيان نقل عن دواي مطالبته الاستمرار بتطبيق أعلى درجات الحذر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعاون الجميع من اجل السيطرة على الوباء ،مقدماً شكره لجميع كوادر دائرة الصحة لجهودهم الكبيرة والمضنية في خدمة ورعاية المصابين بالفيروس .

ودعا البيان المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات والإجراءات الوقائية والصحية وتطبيق أعلى درجات المسؤولية وبأقل عدد ممكن من الإفراد حفاظاً على سلامتهم وسلامة عوائلهم من الإصابة بهذا الفيروس .