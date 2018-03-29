محافظ ميسان يناقش معوقات تنفيذ طاحونة أسمنت العمارة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..ناقش محافظ ميسان علي دواي، الخميس، مع وفد من شركة هولدنك فارس خوزستان الشركة المنفذة لمشروع طاحونة اسمنت العمارة الاستثماري المعوقات التي يعاني منها المشروع

وقال بيان المكتب الإعلامي لمحافظ ميسان .أن دواي ناقش جملة المعوقات لهذا المشروع الكبير والتي منها استحصال موافقة وزارة الصناعة والمعادن على دخول مادة الكلنكر وهي المادة الأولية في صناعة الاسمنت إلى البلد

وأوضح إلى انة تمت مناقشة موضوع تأخير دخول الآليات والمعدات والمواد الخاصة بالمشروع عبر منفذ الشيب الحدودي وأمور أخرى .

واشار البيان الى ان دواي وجة بمتابعة هذه الأمور مع الجهات ذات العلاقة وبالسرعة الممكنة كون هذا المشروع من المشاريع الحيوية والمهمة

وذكر أن المشروع سيرفد الدوائر الحكومية والقطاع الخاص والعام بمادة الاسمنت ويساهم إسهام كبير في إنعاش القطاع الاقتصادي في المحافظة ويقلل العبئ من معاناة استيراد الاسمنت من الخارج أو من المحافظات الوسطى وكذلك يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة .

يذكر إن شركة هولدنك فارس خوزستان تتكون من (17) شركة متخصصة بصناعة الاسمنت .