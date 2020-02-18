محافظ ميسان يطالب برفع المواكب والحسينيات من طريق البتيرة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..طالب محافظ ميسان علي دواي،الثلاثاء، برفع المواكب والحسينيات والاكشاك المعرقلة لانشاء الممر الثاني لطريق البتيرة -الفحر-ال بدير والذي يسمى (بطريق الموت ).

وأكد دواي عند تفقده المشروع ضرورة تعاون “خدام الحسين (ع)” من أصحاب الحسينيات والمواكب مع الشركة المنفذة للمشروع، ورفع الحسينيات والمواكب المعرقلة لانشاء الممر الثاني من اجل اكمال المشروع .

واشار الى ان هذا الطريق من الطرق “الإستراتيجية المهمة جدا” الذي يربط ميسان بالمحافظات الوسطى حيث يخدم المسافرين “المحليين والإيرانيين ” ولاسيما في اوقات الزيارات الموسمية للعتبات المقدسة ويجنب الحوادث المرورية .

واشار الى أن عدة أرواح زهقت نتيجة الحوادث المرورية، جراء عدم إنشاء هذا الممر، منوها الى ان المشروع جاء بعد مخاطبات ومناشدات عديدة مع الحكومة المركزية والوزراء المعنيين .