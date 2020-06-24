محافظ ميسان يشارك في حملة لتعفير مدينة العمارة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..شارك محافظ ميسان علي دواي شخصياً بحملة تعفير نظمها ديوان محافظة ميسان اليوم الاربعاء بالتعاون مع مديرية ماء ميسان ومديرية الدفاع المدني للمناطق التي شهدت إصابات بكورونا

تضمنت الحملة تعقيم وتعفير الشوارع والأزقة والمحال التجارية والأسواق كإجراءات وقائية واحترازية بهدف منع انتشار فيروس كورونا.

ووجه دواي باستمرار الحملات لجميع إحياء ومناطق المحافظة . داعياً اهالي المحافظة إلى التعاون مع فرق التعفير.

وشدد على ضرورة الالتزام بقرارات خلية الأزمة وما تنشرة الصحة من تعليمات واجراءات وقائية .