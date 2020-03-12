محافظ ميسان يرفع الحجر السكاني عن قرية ابو جصانة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..وجه محافظ ميسان علي دواي، الخميس، خلية الازمة برفع الحجر الصحي عن قرية (ابو جصانة) في ناحية السلام.

وقال دواي في تصريح صحفي على هامش ترؤسه اجتماع خلية الأزمة السابع “نوجه برفع الحجر الصحي لقرية ابو جصانة بعد ظهور نتائج الفحص بعدم وجود اصابات لملامسي وأقارب المواطن المتوفى بسبب الفيروس، اما عائلة المتوفي فعليهم الالتزام بتوجيهات وإرشادات دائرة الصحة واجراءات الرقابة الصحية”.

وأضاف” تم التوجيه بتمديد الاجازة الاجبارية لموظفي قسم كهرباء ناحية السلام لغاية ٢٠٢٠/٣/٢١ “،مشيرا الى مناقشة الوضع الحالي وإتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية المهمة منها تمديد فترة التعطيل الطاريء بسبب فيروس كورونا اسبوعا كاملا لدوائر (التربية، والجامعات، والتقاعد، والضريبة، والرعاية الاجتماعية ،ومؤسسة السجناء، والمجمع العدلي) بنسبة ١٠٠٪ لغاية يوم السبت ٢٠٢٠/٣/٢١ اما بقية الدوائر فيكون الدوام فيها بنسبة ٥٠٪.

و اشار دواي الى توجيه كتاب الى خلية الازمة المركزية بتجديد تعاقد الاجراء اليوميين العاملين في مؤسسات دائرة صحة ميسان لحين اقرار قانون الموازنة للحاجة الماسة لخدماتهم

ودعا دائرة صحة ميسان بالتنسيق مع قيادة الشرطة وقسم شؤون العشائر لاختيار وتحديد مكان خاص ومناسب للحجر الصحي اضافة الى التوجيه بعمل لقاءات توعوية بالتنسيق بين دائرة صحة ميسان وشؤون العشائر وعدد من منظمات المجتمع المدني .

ونوة دواي الى “ضرورة الاستمرار بحملة التوعية الصحية والاجراءات الوقائية والاحترازية ورفع سقوف ومستويات البرامج الخاصة بذلك بالتعاون مع نقابة الصحفيين والابتعاد عن الشائعات وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط”.

وشدد على قيادة شرطة المحافظة بتطبيق اجراءات غلق المقاهي والصالات والحدائق والمتنزهات بشكل كامل وعام ومتابعة تطبيق ذلك وبشكل يومي .

ودعا المواطنين الى اتباع التوجيهات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة وتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية والابتعاد عن التجمعات والاماكن المزدحمة.