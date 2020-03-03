محافظ ميسان يجدد المطالبة بغلق منفذ الشيب مع إيران

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أكد محافظ ميسان، الثلاثاء، مُطالبتهِ الحكومة المركزية بالأغلاق الكلي لمنفذ الشيب الحدودي مع إيران

وقال دواي في مؤتمر صحفي عقده في مستشفى الصدر التعليمي “بعد ان تم تأكيد وجود إصابة بفيروس كورنا في محافظة ميسان نكرر مُطالبتنا بأغَلاق تام لمنفذ الشيب”،مشيرا إلى أن الإصابة التي حدثت في ميسان كانت لسيدة تبلغ ٦٦ عام جاءت من إيران.

واشار الى “ان خلية الازمة تتابع الاجراءات المتخذة بهذا الخصوص وتعلن جهوزيتها لأى طارئ”.

ودعا دواي ابناء المحافظة بالتعاون التام مع خلية الأزمة والجهات المعنية والالتزام بتوجيهات وارشادات دائرة صحة ميسان وتطبيق فقرات التوعية الصحية والاجراءات الوقائية الصادرة عنها من اجل حماية المحافظة ومنع حدوث اي أصابة اخرى.