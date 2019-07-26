محافظ ميسان يتفقد الحزام الأخضر ومشاريع أخرى في مدينة العمارة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..تفقد محافظ ميسان علي دواي لازم عدد من المشاريع المنفذة في عدد من مناطق المحافظة في جولة ميدانية اجراها اليوم رافقه فيها المعاون الفني للمحافظ.

وقال دواي ان الحزام الاخضر شمالي مدينة العمارة، يقع بعرض (100 ) م وطول ( 4000 )ا ي مايعادل 175 دونم بواقع 22 الف شتلة واحواض استسقائية للترسيب وزراعة اشجار النخيل والأثل والكونوكاربس .

واشار الى أن ذلك تم وفق المواصفات الخاصة بوزارة الزراعة حيث تم الايعاز بضرورة انشاء سياج من ال ( BRC ) لحماية المغروسات.

كما زار المحافظة المشاريع المخصصة لمحكمة استئناف ميسان الاتحادية حيث ان مشاريع محافظة ميسان من خلال اعداد خططها اتصفت بالشمولية حيث شملت العديد من القطاعات ومن ضمنها تطوير أبنية مجلس القضاء الأعلى فقد خصصت المحافظة مبالغ لتأهيل محكمة استئناف ميسان تضمنت البناية الرئيسية والابنية الفرعية وبناية الاستعلامات والبوابة ومرآب لسيارات الموظفين وبناية الشرطة القضائية وتأهيل بناية محكمة السلام وبعض الأبنية الأخرى.

و جرى الاطلاع على مشروع اكساء وتأهيل الشارع الفاصل بين العمارات وحي النداء حيث يجري العمل بقلع التربة القديمة ليتم استبدالها بتربة قوية بموجب مواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور والايعاز بضرورة التنسيق مع الدوائر الخدمية لتفادي حصول التعارضات.

كذلك تم تفقد حي الرحمة وملاحظة وصول أعمال إنشاء شبكة كهربائية وانشاء شبكة ماء الى نسبة 100% كما جرى الاطلاع على نموذج من البناء الجاهز حيث ينفذ من هيكل حديدي والقواطع تنفذ من البلوك والسقف من الفلين وتكون طريقة التسطيح بطريق حديثة مانعة للرطوبة وعاكسة لأشعة الشمس.

يذكر أن محافظة ميسان أستكملت اغلب مشاريع البنى التحتية توجهت بعدها للمشاريع العمرانية والترفيهية والجمالية لأكمال مسيرة البناء والاعمار في المحافظة.