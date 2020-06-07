محافظ ميسان يبحث ملف الكهرباء مع وزيرها

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..بحث محافظ ميسان علي دواي عند زيارة العاصمة بغداد ملف الكهرباء مع وزيرها ماجد حنتوش، وابدى الوزير تفهمه لمطالب المحافظة.

وقال بيان عن مكتب المحافظ بأن دواي بحث مع وزير الكهرباء ماجد حنتوش المواضيع المهمة الخاصة بالطاقة الكهربائية في المحافظة (كالإنتاج والنقل والتوزيع) .

وأشار الى أن المحافظ بين إحتياج المحافظة لفك اختناقات شبكة التوزيع وإيصال حصة المحافظة من التيار الكهربائي للمواطنين مع المطالبة بزيادة حصة المحافظة كإستحقاق طبيعي أسوة بالمحافظات الأخرى وبموجب المعايير والضوابط المعتمدة

وأوضح البيان بأن دواي سلم للوزير الكتب الرسمية والطلبات التي تذلل تلك الصعوبات، مبينا أن المطالبات تضمنت محاور عديدة منها ،الإسراع بتجهيز المحافظة بمحطتي تحويل ٣٣/١١ كي في حي الرسالة ونهاوند وإدخالها العمل في موسم الصيف الحالي . والإسراع بإنجاز محطتي غرب العمارة وشرق العمارة ١٣٢/٣٣ كي في . اضافة الى تجهيز المحافظة بعدد من المحطات المتنقلة ومحولات متنوعة القدرة ورافعات ومواد الصيانة الأخرى من أجل العمل على فك الاختناقات الحاصلة في الشبكة بسبب زيادة الأحمال المستمرة .وضرورة الإسراع بإنجاز خطوط آلــ ١٣٢ كي في والـ ٤٠٠ كي في لمحطتي البتيرة والميمونة .

كما تضمنت تقليل الأحمال عن الخط الإيراني وزيادة حصة المحافظة من التجهيز الوطني من خلال التجهيز لثلاث محولات وطني ومحولة واحدة إيراني لمعالجة التذبذب الحاصل في الشبكة .

ودعا المحافظ إلى تثبيت اصحاب العقود وتحويل الأجور اليومية الى عقود وصرف مستحقاتهم من الرواتب للأشهر الماضية المتراكمة . وتخويل بعض الصلاحيات الادارية والفنية لدوائر الكهرباء من أجل الإسراع بالمعالجات في الشبكة وتنفيذ مشاريع فك الاختناقات

من جانبه وجه الوزير الجهات المعنية بمتابعة مامطلوب وبالسرعة الممكنة .