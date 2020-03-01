محافظ ميسان يأمر بأغلاق عدد من الدوائر وتخفيض عدد الموظفين الى النصف

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اصدر محافظ ميسان علي دواي،اليوم الاحد، امرا بأغلاق العديد من الدوائر في المحافظة منعا لانتقال فيروس كورونا.

وقال بيان عن مكتب المحافظ ، ان دواي، أمر بعد ترأسه الاجتماع الرابع لخلية الازمة بأغلاق دوائر الضمان الاجتماعي، والضريبة، والتقاعد، مدة خمسة أيام، اضافة الى تقليص عدد الموظفين الى النصف، كما تم الايعاز بغلق الحدائق والمتنزهات.

وأضاف كما تم ابلاغ قيادة الشرطة وبالتنسيق مع دائرة الصحة بمنع عيادة المرضى في المستشفيات لمدة ١٠ أيام واقتصار المرافقين للراقدين على شخص واحد لكل مريض.

واوضح البيان ان خلية الازمة قررت عقد أجتماع ، يوم احد من كلّ اسبوع، وأكدت مقرراتها سابقة، ودعت لمتابعة تنفيذها.

واشار إلى الاستمرار بحملة التوعية الوقائية وتخصيص مبلغ مالي لمديرية الدفاع المدني لشراء المواد اللازمة لتعقيم الاماكن العامة

وطمأن البيان اهالى المحافظة بعدم وجود اية إصابة في الوقت الحالي ..