محافظ ميسان : لا نسمح لأي جهة التأثير على عملية التعيينات

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..قال محافظ ميسان علي دواي لازم ان التعيينات على الدوائر الحكومية كافة ومنها التربية ستكون تحت اشرافه، مؤكدا بالقول ” لا نسمح لاي جهة التأثير عليها”.

واضاف دواي عند زيارته اليوم مواقع استلام طلبات التعيين برفقة مدير التربية رياض مجبل الساعدي “اتفقنا على استحداث لجان جديدة لفك الازدحام واننا عازمون على استلام الطلبات كافة حتى لو اضطررنا لتمديد المدة”

من جانبه بين الساعدي ان المديرية قررت توزيع الاستمارة بدون ختم بالمجان وبعد استكمال شروط التعيين تختم من اللجنة لتسهيل عملية تقديم الطلب

من الجدير بالذكر ان تربية ميسان باشرت استلام طلبات التعيين على حركة الملاك منذ 19/11/2018 ولمدة عشرين يوما وبواقع 2350 درجة وظيفية مختلفة الاختصاصات والعناوين وحسب التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء .