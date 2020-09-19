محافظ ميسان المباشرة بنصب شبكة كهرباء ومغذيات 11kf لحي الف دار في العمارة

محافظ ميسان المباشرة بنصب شبكة كهرباء ومغذيات 11kf لحي الف دار في العمارة

المستقلة /علي قاسم الكعبي/..أعلن محافظ ميسان علي دواي السبت عن بدء مشروع نصب شبكة كهرباء ضغط واطئ ومغذيات 11k f

وقال دواي اثناء جولته بحي الف دار شمال العمارة جولته وتفقده للمشروع برفقة المعاون الفني للمحافظ ومدير بلدية العمارة المباشرة فعليا بهذا المشروع المهم متعهدا بتنفيذه بوقت قياسي .

وأشار الى ان محافظة ميسان عملت على ادراج هذا المشروع بالتنسيق مع شركة نفط ميسان وشركة سينوك النفطية ضمن مشاريع المنافع الاجتماعية .

واوضح الى ان هناك محطة متنقلة 132/11 كي في قامت محافظة ميسان بأنشائها لهذا الغرض وعند اكمال اعمال الشبكة وربطها على المحطة سوف تنعم منطقة الف وحدة سكنية بكهرباء مستقرة

ووعد دواي اهالي الحي بإضافة الخدمات الاخرى والمتمثلة بشبكات الماء والمجاري .من جانبهم عبر اهالي الحي عن عميق سعادتهم وشكرهم لشمولهم بهذه المشاريع المهمة لانهم يعانون منذ فترة من تذبذب التيار الكهربائي وقلة الخدمات

يذكر ان حي الف دار تم توزيعه لأصحاب الدخل المحدود والعوائل المتعففة من أبناء المحافظة