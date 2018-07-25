محافظ كركوك ينفي وجود تعيينات في مشروع تشغيل مطار المحافظة

(المستقلة) … نفى محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري، الأربعاء، وجود تعيينات في مشروع تشغيل مطار كركوك الدولي.

وقال الجبوري في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إنه “لا وجود لتعيينات حتى الان بمشروع تشغيل مطار كركوك الدولي”.

وأضاف، اننا “سنشكل لجنة في حال ورود تعيينات وفرص عمل في مشروع المطار ومنحنا الصلاحية لذلك”، متابعاً “اننا نعمل لخدمة كركوك ومنح أبناء محافظتنا الأولوية لضمان فرص عمل لهم”.

وكان الجبوري أعلن، الاثنين (16 تموز 2018)، أن وفداً فنياً من وزارة النقل سيزور المحافظة لاجراء عملية كشف لتحديد موعد نزول أول طائرة في مطار كركوك الدولي، فيما أكد أن شركة فرنسية هي من ستتولى تشغيل المطار.