محافظ كركوك يمتثل امام قاضي النزاهة بقضية المدارس الايطالية

المستقلة /- امتثل محافظ كركوك راكان الجبوري امام قاضي النزاهة في محكمة استئناف كركوك بقضية المدارس الايطالية التي تعود لزمن المحافظ الهارب نجم الدين كريم عام 2012.

وقدم محافظ كركوك المعلومات والوثائق التي تثبت ان قضية المدارس التي تنفذها احدى الشركات الايطاليه يعود عقدها لعام 2012في زمن المحافظ السابق نجم الدين كريم ولا دخل لادارة كركوك الحالية بشان تنفيذها التي تحترم القضاء وتنفذ قرارته كدليل للامن والعدل الذي تشهده كركوك بعد تطبيق خطه فرض القانون .

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية،اعلنت الثلاثاء،عن صدور أمر استقدامٍ لمحافظ كركوك و أوامر قبض لـ (23) موظفاً في قضيَّة إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز في المحافظة.

واكدت ان محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في كركوك انها اصدرت أمراً باستقدام محافظ كركوك ومدير الأبنية المدرسية في المحافظة، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لوجود حالات هدرٍ في المال العام في مشروع إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية بمبلغ (57,894,000,000) دينار، موضحة أن الأمر شمل أيضاً محافظ كركوك السابق(وهو هارب لامريكا ويحمل جنسيتها ).

وأضافت أن “المحكمة أصدرت أمر قبضٍ ومنع سفرٍ لـ (23) موظفاً في المحافظة والمديرية العامة للتربية، من بينهم مديرها العام الأسبق في القضية ذاتها”.

وكانت الهيئة كانت قد أعلنت أواخر الشهر الماضي عن تنفيذ عملية ضبط الأوليات الخاصة بمشروع إنشاء (25) مدرسة بطريقة البناء الجاهز المحال إلى إحدى الشركات الأجنبية، وكشفت عن قيام الشركة المُنفِّذة للمشروع بالتلاعب بالتصاميم الأساسية، وتقليص عدد المدارس من (25) إلى (18) مدرسة، وتغيير التصاميم والمساحات، خلافاً لبنود العقود ودون استحصال موافقة وزارة التخطيط./انتهى