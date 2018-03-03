محافظ كركوك : عمل الشركة المتعاقدة لتنظيف المحافظة متوقف منذ ثلاثة أيام

(المستقلة)… اكد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ان عمل الشركة المتعاقدة مع المحافظة لتنظيفها متوقف منذ ثلاثة ايام، فيما دعا وزارة البلديات الى مساعدة المحافظة في هذا الجانب.

وقال الجبوري في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم السبت “اشرفنا على حملة لتنظيف مدينة كركوك شملت احياء رحيماوه والشورجه والمصلى وشارع الجمهورية وأطلس وشارع المحافظة وطريق بغداد واحياء اخر”, لافتا الى ان “اطلاق حملة التنظيف بمشاركة الكوادر الخدمية في بلدية كركوك وقطاعاتها والدوائر الساندة وشركة نفط الشمال”.

واضاف الجبوري ان “كركوك لم تصرف لها اَي مبالغ منذ السادس عشر من شهر تشرين الاول من العام الماضي وتوقف عمل شركة التنظيف منذ ثلاثة ايّام والشركة المختصة بالتنظيف لديها مستحقات تتجاوز 12مليار دينار وادارة كركوك ستعمل قريبا على وضع حل لمشكلة التنظيف عبر الاعتماد على كوادر البلدية من جانب وعمل اخر تنفذه شركة التنظيف”.

ودعا الجبوري وزارة البلديات الى “ضرورة مساعدة كركوك بجهودها الخدمية والاهتمام بها بعد تطبيق نجاح خطة فرض القانون”. (النهاية)