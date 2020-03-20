محافظ كربلاء يوجه بغلق محطات تعبئة الوقود الاهلية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. وجهت محافظة كربلاء ، مساء الجمعة ، القوات الامنية  بغلق محطات تعبئة الوقود الاهلية في عموم المحافظة .

وقال محافظ كربلاء نصيف  الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة )  وجهنا “الاجهزة الامنية بغلق محطات تعبئة الوقود الاهلية  ، والاقتصار على المحطات الحكومية ،  واستخدامها لتعبئة المركبات المكلفة بالواجب “.

وأضاف كما تم “التوجيه ايضا باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لحظر التجوال وقرارات خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا  “.

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