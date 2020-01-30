محافظ كربلاء : يوجه بسحب العقود الزراعية غير المستغلة

(المستقلة)/علي النصر الله/ .. وجه محافظ كربلاء نصيف الخطابي بسحب العقود الزراعية غير المستغلة كافة، وإعادة توزيعها لانعاش القطاع الزراعي .

وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) على هامش لقائه مدير الزراعة زراق الطائي ومسؤول قسم المساحة في المديرية ، إن “الحكومة المحلية وجهت على ضرورة توسيع الخارطة الزراعة ، وتوزيع اكبر عدد ممكن من الاراضي الصحراوية وضرورة استخدامها مع “التشديد على سحب العقود الزراعية غير المستغلة كافة، واعادة توزيعها “.

واوضح إن “هذا التشديد جاء لإعادة انعاش القطاع الزراعي ، وحمايته من اجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والمحاصيل الاستراتيجية “.