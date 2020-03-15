محافظ كربلاء يوجه باتخاذ عقوبات شديدة لمن يرفع اسعار المواد الغذائية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. وجه محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الاحد ، الامن الاقتصادي في مديرية الامن الوطني باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يقوم برفع اسعار المواد الغذائية والخضروات في المحافظة .

وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “كربلاء تحذر بعض ضعاف النفوس من التجار واسواق المواد الغذائية والخضروات ، ممن يستغلون الظرف الطارئ لقرار فرض حظر التجوال في المحافظة ولمدة ثلاثة ايام ، ليرفعوا اسعار المنتجات والبضائع على حساب ابناء مدينتهم بالعقاب الشديد “.

واضاف كما “وجهنا بتوفير المنتجات النفطية من الغاز والبنزين “.

واشار الى إن ” قرار حظر التجوال لا يشمل مركبات الحمل ، وبالتالي إن حركة البضائع مستمرة من والى المحافظة “.

وشهدت محافظة كربلاء بعد اعلان حظر التجوال في المحافظة من قبل خلية الازمة لمكافحة كورونا ، زخم شديد في المخابز والافران والاسواق الغذائية والخضروات ، بموازاة ارتفاع اسعارها الى ثلاثة أضعاف ، فضلا عن الطوابير الكبيرة للمركبات للتزود بمادة البنزين في محطات توزيع البنزين في عموم المحافظة “.