محافظ كربلاء يوجه بإكمال معاملات المتقاعدين وتوصيل الهويات الى منازلهم

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. وجهت محافظة كربلاء، مساء الخميس، دائرة التقاعد بإكمال مئات معاملات المتقاعدين من كبار السن وإصدار الهويات وتسليمها لكل متقاعد في منزله .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) وجهنا “دائرة التقاعد في كربلاء ، إنجاز مئات معاملات المتقاعدين من كبار السن والمرضى ، وإصدار الهويات والذهاب الى منازل المتقاعدين وتسليمها “.

وأضاف إن “هذا الاجراء جاء حفاظا على سلامة المواطنين من المتقاعدين من فايروس كورونا بعد فرض حظر التجوال “.

الى ذلك قالت دائرة التقاعد ، إن “موظفي الدائرة أكملوا مئات المعاملات للمتقاعدين وإيصال الهويات الى منازلهم في ظل الحظر المفروض على المحافظة ، وسط ارتياح شريحة المتقاعدين “.