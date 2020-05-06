محافظ كربلاء يقرر مقاضاة كل وافد من الخارج لم يبلغ بقدومه

( المستقلة )/ علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الاربعاء، إنه سيرفع دعوى قضائية على كل وافد من خارج العراق ولم يبلغ بقدومه “.

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا قررت الاستمرار بحظر التجوال الليلي وعدم السماح للتجمعات لاي سبب كان “.

واضاف كما “قررت خلية الازمة الاستمرار بإجراءات الرصد الفعال من قبل الكوادر الطبية ولكافة المناطق والذي اثبت فاعليته في رصد وفحص الاف الحالات في عموم المحافظة “.

وشهدت محافظة كربلاء امس الثلاثاء ، تسجيل 13 اصابة جديدة ومؤكدة مختبريا بفايروس كورونا في المحافظة “.