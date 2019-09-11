محافظ كربلاء يطرد مراسل INEWS من مؤتمر لوزير الصحة في المدينة

(المستقلة).. قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان محافظ كربلاء نصيف الخطابي قام بطرد مراسل قناة INEWS الفضائية من مؤتمر لوزير الصحة علاء الدين العلوان في المدينة مساء أمس الثلاثاء.

وذكرت الجمعية في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان مراسل القناة حيدر هادي نقل في بث مباشر ما قام به محافظ كربلاء بعد ان أمره بالخروج، قبل بدء مؤتمر لوزير الصحة لاعلان تفاصيل حادثة تدافع الزائرين في المدينة، و يؤشر الفيديو حدوث سجال مع المحافظ و تدخل عناصر الحماية لإخراج الصحفي من قاعة المؤتمر.

وادانت الجمعية حادثة الطرد التي تعرض لها الصحفي (حيد هادي) ،مؤشرة “تكرارها من المحافظ و مجلس المحافظة لمنعه من التغطيات في اكثر من مناسبة”.

و طالبت الجمعية المسؤولين و الجهات المتنفذة بعدم المساس بحرية التعبير و عرقلة المهام الصحفية بما يتعارض مع الحقوق التي كفلها الدستور.