محافظ كربلاء يطالب بالضغط على المالية لتوفير تخصيصات المحافظة

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. طالب محافظ كربلاء نصيف الخطابي، لدى لقائه ،اليوم الثلاثاء، عضو الهيئة السياسية للتيار الصدري النائب عن كربلاء نبيل الطرفي الضغط على وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية للمحافظة “.

وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) انه بحث مع الطرفي الجوانب الخدمية والاقتصادية وآليات التنسيق مع مجلس النواب عبر الكتل السياسية من اجل مناقشة أهم احتياجات المحافظات ومناقشتها في مجلس النواب “.

واضاف : طالبنا بطرح استحقاقات المحافظة عبر جلسات مجلس النواب، فيما يخص نسبة المحافظة من الموازنة العامة، وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة

وتابع كما طالبنا بتوفير” استحقاقات العقود والاجراء، والمحاضرين المجانيين، وكذلك الضغط على وزارة المالية بتوفير التخصيصات اللازمة لإدامة العمل في المشاريع “.