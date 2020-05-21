محافظ كربلاء يطالب  الكاظمي منح صلاحيات لسحب الرخص الاستثمارية المتلكئة

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. طالب محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إعطاء الصلاحيات في مجال سحب الرخص الاستثمارية المتلكئة في المحافظة وإحالة مشاريع أخرى “.

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الخميس ، عقب مشاركته في اجتماع اللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، طالبنا بدعم خاص لكربلاء وإعطائها حصتها العادلة من الطاقة الكهربائية “.

ودعا الخطابي على هامش الاجتماع ، الى تفعيل خلية الازمة في مجال الطاقة ، واطلاق التخصيصات للمشاريع التنموية والتي في حال توقفها ستسبب هدرا كبيرا في الاموال والجهد ، كذلك حرمان آلاف المواطنين من فرص العمل “.