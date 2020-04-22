محافظ كربلاء يدعو للحد من ارتفاع أسعار الادوية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. دعا محافظ كربلاء، نقابة الصيادلة وصحة المحافظة ومدراء الامن الوطني والامن الاقتصادي، للحد من ارتفاع اسعار الادوية وتوفيرها .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الاربعاء ، إن “الحكومة المحلية دعت نقابة الصيادلة وصحة المحافظة خلال اجتماع أمني وصحي الى عدم ارتفاع أسعار الادوية وتوفيرها في الصيدليات “.

وأضاف كما “وجهنا مدراء الامن الوطني والامن الاقتصادي بالتنسيق مع نقابة الصيادلة متابعة الصيدليات ، لمنع اثقال كاهل المواطن الكربلائي “.

يذكر إن “تفاوت أسعار الأدوية في الصيدليات، يعود إلى المكاتب العلمية المرخصة لتوريد الأدوية من الشركات العالمية” ، حسبما بين مصدر طبي.

وأشار المصدر الى أن تلك المكاتب “تحمل نسبة ما يقارب الـ ٦٠٪ على السعر الحقيقي، فضلا عن قيام المذاخر بوضع نسبة أخرى، وهكذا في الصيدليات، إلى أن تصل إلى المواطن “.