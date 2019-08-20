محافظ كربلاء يدعو المقاولين لسرعة تنفيذ المشاريع مقابل ضمان القضايا المالية

( المستقلة ) / علي النصر الله / … أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي إن المحافظة تضمن للمقاولين القضايا المالية وتصرف لهم دون تأخير ، مشددا على انه لا يسمح بأي ابتزاز للمقاول في أي موقع .

وقال الخطابي لـ(المستقلة) على هامش اجتماع مع المقاولين عقد في ديوان المحافظة ، مساء الاثنين ، إننا “كحكومة محلية نضمن ثلاث للمقاولين في تنفيذ المشاريع الخدمية لكربلاء ، ونريد اثنان منهم “.

واضاف نضمن “القضايا المالية للمقاولين أن تصرف لهم بدون تأخير ، كذلك تضمن المحافظة بأنه لا يوجد ابتزاز في أي موقع للمقاول ، بالإضافة الى ضمان عدم عرقلة الدوائر القطاعية وحلها بشكل سريع ” .

وتابع نريد “من المقاولين السرعة والدقة في العمل بعد إن صادق وزير التخطيط على المشاريع الجديدة ضمنها بناء المدارس”.

وأشار الى اصدار امر بأن يكون العمل ليلا ونهارا ، منوها الى إن ” المقاول شريك الحكومة ولكل طرف له حقوق وعليه واجبات ويجب الالتزام بها “.