محافظ كربلاء يدعو المتظاهرين للالتزام بحظر التجوال

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. دعا محافظ كربلاء، المتظاهرين في المحافظة الى الالتزام بحظر التجوال حفاظا على الصحة العامة .

وتظاهر العشرات من اهالي كربلاء مساء أمس الاحد ، في ساحة التربية مركز المدينة ، مطالبين حكومة الكاظمي الاسراع بمحاسبة الفاسدين وسراق المال العام وقتلة المتظاهرين واحالتهم الى القضاء ، والاسراع في تحديد موعد الانتخابات المبكرة “.

وأكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) اليوم الاثنين ،دعمه “للمطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين” والالتزام بحماية التظاهرات السلمية، داعيا الى الالتزام بحظر التجوال “حفاظا على الصحة العامة “.

وكان ناشطون ومؤيدون للمظاهرات الشعبية دعوا في اليومين الماضيين إلى التظاهر والاحتجاج استئنافا للمظاهرات التي توقفت في العديد من محافظات العراق في الفترة الماضية، بسبب إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا وقرار منع التجول الذي اتخذته السلطات في وقت سابق “.