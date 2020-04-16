محافظ كربلاء يبلغ القنصل الايراني  بعدم استقبال الزائرين

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اعتذار المحافظة عن استقبال إي زائر من خارج العراق لزيارة العتبات المقدسة “ما لم نستلم كتب رسمية من الجهات الصحية الدولية بانتهاء جائحة كورونا”.

وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) اليوم الخميس ، عقب زيارة القنصل الايراني الى كربلاء ، “بحثنا مع الوفد الايراني آفاق التعاون الفني الطبي ، واستيراد الاجهزة الطبية التي لها امكانية الكشف المبكر عن الاصابات بفايروس كورونا”.

وأضاف إن “مشروع الاجهزة الطبية التي عرضت من قبل الجانب الايراني ، سنقوم بعرضها على الجهات المختصة في وزارة الصحة الاتحادية و دائرة صحة كربلاء “.