محافظ كربلاء يبحث مع الجبوري و الجنابي استقطاب رؤوس الاموال

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. بحثت محافظة كربلاء ، مساء الأحد ، مع النائبين أحمد عبد الله الجبوري وزياد الجنابي استقطاب رؤوس الاموال الى المحافظة “.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) بحثنا مع النائبين الجبوري والجنابي على هامش زيارتهما كربلاء ، اليات التعاون والتنسيق ، واستحصال الدعم اللازم ، وانصاف المحافظة من تخصيصات الموازنة المالية “.

وأضاف كما “بحثنا تنشيط الاستثمار ، واستقطاب رؤوس الاموال الى المحافظة “.