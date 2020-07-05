محافظ كربلاء يبحث مع الجبوري و الجنابي استقطاب رؤوس الاموال

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. بحثت محافظة كربلاء  ، مساء الأحد ، مع النائبين  أحمد عبد الله الجبوري وزياد الجنابي استقطاب رؤوس الاموال الى المحافظة “. 

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) بحثنا مع النائبين الجبوري والجنابي على هامش زيارتهما كربلاء ، اليات التعاون والتنسيق  ، واستحصال الدعم اللازم  ، وانصاف المحافظة  من تخصيصات الموازنة المالية  “.

 وأضاف كما “بحثنا تنشيط الاستثمار ،  واستقطاب رؤوس الاموال الى المحافظة “.  

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