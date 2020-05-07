محافظ كربلاء نخوض معركتان ضد داعش وكورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي إن المحافظة تخوض معركتان ضد داعش وكورونا وانها ستنتصر على الاثنين.

وذكر الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) ، اليوم الخميس، إن “المحافظة تخوض الآن أكثر من معركة ، حرب ضد داعش الارهابي ، وأخرى ضد فايروس كورونا “.

وأضاف أن الالتزام ” بإجراءات الصحة والسلامة سيسهل مهمتنا بالقضاء على زمر داعش ، لأنه سيمكن قواتنا بتركيز جهدها على جبهتهم وهزيمتهم “. مؤكدا باقول” سننتصر على الاثنين وبتعاون أهالي كربلاء “.