محافظ كربلاء: نتعرض لضغوط  ووساطات لانهاء حجر عوائل قدمت من أوروبا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الجمعة ، عن تعرضه لضغوط ووساطات اجتماعية وغيرها (دون الاشارة للجهة التي تقوم بذلك)، لغرض انهاء الحجر الصحي لعوائل معروفة في المحافظة (لم يسمها) قدمت من أوروبا الموبوءة بفايروس كورونا .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) ” لن ننحني امام تلك الضغوطات ، كون سلاكة كربلاء واهاليها في الدرجة الاولى لدينا”.

واضاف بعد “قرب انتهاء ملفات صحية لزوار قدموا من الصين ، وكوريا ، وإيران ، وسوريا ، ووصول مراحل متقدمة في الشفاء بلغت النسبة 85 % ، يظهر لنا ملف جديد وخطير للوافدين من الدول الاوروبية ، والاسيوية ، وامريكا اللاتينية ، من أهالي المحافظة “.

وأوضح إن “الحكومة المحلية وخلية الازمة قررت استضافتهم بالمواقع الصحية التي تليق بهم من جهة السكن والطعام “.

وأضاف إن “قسم من تلك العوائل وصلت المدن الصحية حسب قرار خلية الازمة ، لتأكد من سلامتهم من الوباء ، فيما آخرون وللأسف الشديد تخطوا الحواجز الامنية،و نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) شمال المحافظة بطريقة لم تكن صحيحة وبعيدة عن الشعور بالمسؤولية كونهم من عوائل معروفة “.

وتابع إن “المخالفين مشوا لمسافات طويلة سيرا على الاقدام في الطرق المحاذية للأنهر والبساتين والطرق النيسمية ، وإن “عوائل المخالفين كانت بانتظارهم، ولم يعيروا أي اهتمام لصحتهم، وصحة عوائلهم، والى صحة المجتمع ، واهالي كربلاء “.

واشار الى إن “الحكومة المحلية وخلية الازمة والاجهزة الامنية عقدت اجتماعا امنيا طارئا ، لتلافي انتشار الاصابات بين اهالي كربلاء ، لاسيما إن اوروبا من البلدان الاكثر انتشارا لفايروس كورونا ، وبعد التحري والتعب الشديد للاجهزة الامنية والصحية ، تم التعرف على ثمانية أشخاص من المخالفين الذين تخطوا الحواجز الامنية داخل منازلهم في مناطق متفرقة، مما اضطررنا الى حجزهم مع عوائلهم “.

وذكر إن “هذه الحالة سببت بتزايد اعداد المستضافين في الحجر الصحي ، إضافة الى تعب كبير على الكوادر الصحية والامنية “.

ونوه محافظ كربلاء الى إن ” الدراسات العلمية اثبتت فاعلية ونشاط الفايروس في تلك البلدان ، بشكل اكبر مما واجهته الكوادر الصحية في العراق وكربلاء وهذا الخطر لايزال كبيرا “.

يذكر إن “دائرة صحة كربلاء أعلنت ، اليوم الجمعة ، عن ارتفاع حالات الشفاء لمصابين بفايروس كورونا الى ( 70 ) حالة ، بعد تسجيل شفاء حالتين جديدتين “.