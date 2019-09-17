محافظ كربلاء: نؤمن بالشراكة الحقيقية مع المنظمات الدولية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الثلاثاء، إن الحكومة المحلية تؤمن بالشراكة الحقيقية مع المنظمات الدولية ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لتطوير قطاعي السياحة والزراعة في المحافظة .

وقال الخطابي لـــ ( المستقلة ) على هامش لقائه بوفد برنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP ، إن ” العراق ليس للمساعدات لما فيه من موارد بشرية وطبيعية ، ولابد أن يكون هنالك برامج واضحة وآليات عمل من قبل برنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP ، لتطوير القطاع السياحي والزراعي والقطاع الخاص”.

وتابع ، ستكون ” الحكومة المحلية داعمة ومساندة لهذه البرامج والأفكار “.