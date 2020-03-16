محافظ كربلاء : لم تصلنا إي تخصيصات مركزية لمكافحة كورونا

(المستقلة)/علي النصر الله / .. قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الاثنين ، إن “المحافظة لم تصلها إي تخصيصات مالية او لوجستية من الحكومة المركزية لمكافحة فايروس كورونا “.

وأضاف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “إجراءاتنا الوقاية والاحترازية لمكافحة مرض كورونا هي بجهود ذاتية من المحافظة “.

على صعيد متصل كشف محافظ كربلاء عن تقسيم المحافظة لاربعة محاور لغرض تطهيرها بالمعقمات من قبل مفارز مديرية الدفاع المدني .

وقال الخطابي إن “كربلاء شهدت حملة كبرى لتعقيم كافة الاحياء السكنية في مركز المحافظة والوحدات الادارية ، وقسمت لأربعة محاور “.

وأوضح إن “المحور الاول بدء من حي الغدير والمناطق المجاورة له غرب المدينة “.

وأضاف “شمل المحور الثاني حي الرسالة جنوبي المحافظة والاحياء المجاورة له ، فضلا عن المحور الثالث شمل منطقة الجاير وسط المدينة من الجهة الشرقية والاحياء المجاورة لها “.

وتابع إن “المحور الرابع كان من الجهة الشمالية لحي العباس والمناطق المجاورة له “.

ودعا الخطابي الاهالي التعاون مع فرق الدفاع المدني والدوائر الخدمية والتي تعمل من اجل حمايتكم من فايروس كورونا “.