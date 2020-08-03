محافظ كربلاء : لا يمكن حل أزمة الكهرباء دون صلاحيات

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أكدت محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، إن “أزمة الكهرباء لا يمكن أن تحل مالم تتحول الصلاحيات الى الحكومات المحلية .

وقال المحافظ نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “ملف إدارة الطاقة في المحافظات لا يمكن حله ألا بعد إعطاء الصلاحيات ، وعند ذلك الحين ستكون الحكومات المحلية مسؤولة أمام جماهيرها بتوفير الطاقة “.

الجدير ذكره إن ” محافظ كربلاء نصيف الخطابي ونواب المحافظة بحثوا ، مساء الخميس ، الماضي مع وزير الكهرباء ماجد مهدي الامارة ملف الطاقة ،وزيادة ساعات التجهيز وتذليل الصعوبات للوصول إلى نسبة تجهيز كافية لسد حاجة المحافظة واسترجاع 185 ميكا واط من الكهرباء لحصة المحافظة “.