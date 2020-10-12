محافظ كربلاء: شيوخ عشائر العراق افشلوا مخططات حاكها الأعداء في تقسيم المجتمع

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الاثنين ، إن شيوخ عشائر العراق افشلوا مخططات حاكها الأعداء في تقسيم المجتمع العراقي على اساس طائفي أو قومي .

وقال الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) عقب مشاركته التجمع العشائري الذي اقامته عشيرة بني حسن في ديوانها في النجف الاشرف بحضور محافظي النجف الاشرف وبابل ورئيس جهاز الأمن الوطني الفريق الركن عبد الغني الاسدي والنائب السابق صالح المطلك . إن “العشائر العراقية لازالت صمام الامان لبناء البلد ، فأنها وقفت وقفة مشرفة بوجه المشاريع الخبيثة التي ارادت في كل مرة تمزيق وحدة البلد وأمنه “.