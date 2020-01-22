محافظ كربلاء: تنشيط الحركة الصناعية سيخلق حالة من التوازن في السوق العراقي

(المستقلة)/علي النصر الله/.. قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الثلاثاء، إن تطوير الحركة الصناعية المحلية  سيخلق حالة من التوزان في السوق العراقي  ويوفر العملة الصعبة .

وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) على هامش لقائه المدير التنفيذي لشركة لافارج الفرنسية  المستثمرة لمعمل اسمنت كربلاء ،إن “أهم عوامل النهوض الاقتصادي للبلدان هو الاعتماد على الجانب الصناعي وتطويره الذي يوفر العملة الصعبة داخل البلد ،  فضلا عن تشغيل شريحة كبيرة من الايدي العاملة “.

وأشار الى إن ” الحكومية المحلية تتعاون كداعم لهذا القطاع ، وتعمل على توفير كافة التسهيلات لدخول الشركات الصناعية  ، وانشاء المصانع في البلد “.

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