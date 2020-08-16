محافظ ذي قار يمنح مدير ناحية العكيكة اجازة اجبارية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..منح محافظ ذي قار ناظم الوائلي ، امس السبت ، مدير ناحية العكيكة محمد كاظم الماجدي ، اجازة اجبارية لمدة 28 يوما .

وذكر كتاب رسمي صادر عن المحافظ تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ” بناءً على مقتضيات المصلحة العامة والصلاحيات المخولة للمحافظ تقرر منح مدير ناحية العكيكة محمد كاظم الماجدي اجازة اجبارية لمدة 28 يوما “.

يذكر ان ناحية العكيكة جنوب شرق محافظة ذي قار شهدت على مدى اسبوعين احتجاجات شعبية طالبت باقالة مدير الناحية ومدراء الدوائر الخدمية .