محافظ ذي قار يقاضي النقل لوفاة مريضة بعد عرقلة سفرها للعلاج

(المستقلة)..اعلن محافظ ذي قار ، عادل الدخيلي ، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة النقل لعرقلتها اجراءات سفر مريضة من المحافظة إلى الخارج للمعالجة ، ومنعها من السفر عبر الخطوط الجوية العراقية لتلقي العلاج خارج البلاد .

وذكر الدخيلي انه ” وجه مستشاره للشؤون القانونية بإقامة دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة ضد وزارة النقل وسلطة الطيران المدني وكل الجهات التي عرقلت عملية تسفير الطفلة بتول الغرابي ، وتسببت عبر اجراءات تعسفية غير مبررة بوفاتها ، في الوقت الذي يتطلب سرعة في معالجة مثل هذه الحالات الانسانية “.

وأضاف أن ” المحافظة ستلجأ لكل الطرق القانونية لمعالجة أي حالات مشابهة وتلحق الضرر بالمواطن العراقي ، لاسيما ابناء ذي قار ” ، مؤكداً ” عزمه تشكيل لجان عمل لمتابعة تسهيل مثل هذه الاجراءات والمعاملات مع الدوائر المعنية لضمان عدم تكرار مأساة الطفلة بتول ” .

واعرب الدخيلي عن تضامنه مع ذوي الفقيدة لاسترداد حقها ، والوقوف إلى جانبهم في تجاوز هذا المصاب الأليم .