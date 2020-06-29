محافظ ذي قار يفتتح مستشفى في سوق الشيوخ 

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..افتتح محافظ ذي قار ورئيس خلية الازمة ناظم الوائلي ، اليوم الاثنين ، مستشفى كرفاني سعة 50 سريرا في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة .

وقال والوائلي ان ” المستشفى سعة 50 سريرا ، خصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في القضاء ، مهدى من كتائب حزب الله “.

وذكر قائممقام قضاء سوق الشيوخ حسين فرج ان ” المستشفى يحتوي على غرفة للعناية المركزة واجهزة حديثة وكوادر طبية متخصصة ، فضلا عن تزويده بجهاز يستخدم في المطارات المتطورة لكشف الفيروس بشكل سريع عن طريق قياس درجة الحرارة “.